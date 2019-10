CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALTO FRIULIUDINE Un'accordo che mette al centro le cosiddette farmacie di comunità come principale elemento di diffusione della cultura della prevenzione, come supporto alle attività di monitoraggio e come importante punto di primo contatto con la popolazione, in particolare anziana e fragile. Sono questi, in estrema sintesi, i punti dell'accordo siglato tra Azienda Sanitaria 3 e Federfarma che prevede l'ampliamento dei servizi delle farmacie di comunità. L'accordo prevede alcuni punti di sviluppo che vanno dall'ampliamento dell'elenco...