ALTO FRIULI

MALBORGHETTO Cullare un sogno per decenni non è poi così sbagliato, soprattutto se quel sogno, grazie alla tenacia di un sindaco, diventa realtà. È quello succederà agli abitanti della Val Saisera e della confinante Val Dogna che, grazie alla realizzazione della strada forestale i cui lavori sono iniziati in questi giorni, potranno sentirsi ancora di più vicini di casa. Se a questo si aggiunge che, grazie ai lavori, il rifugio Grego potrà essere aperto anche durante la stagione invernale con benefici facilmente intuibili per tutti gli amanti delle montagne, ecco il perché di tanta attesa. «È il coronamento di un progetto che ha visto il Comune partecipare con successo a un bando - spiega Boris Preschern, sindaco di Malborghetto - Valbruna - grazie al quale, dopo decenni, si realizza un sogno». Un sogno che fino a ieri era un'incompiuta. Il primo tratto di strada forestale, un chilometro e mezzo immerso nella foresta che da malga Saisera arriva all'imbocco del sentiero per il Grego, era stato realizzato. All'appello mancavano però altri due chilometri e mezzo: «Ci vorranno circa tre mesi di lavoro - spiega Preschern - e se tutto andrà per il verso giusto, avremo la strada completata a inizio autunno». Il costo dell'opera è di 525mila euro, 510mila coperti dai fondi del Piano di sviluppo rurale, il restante a carico del Comune di Malborghetto. «Sono fondi regionali ed europei destinati alla gestione delle foreste e quindi la strada servirà prevalentemente agli aventi diritto per il controllo delle particelle boschive da malga Saisera al rifugio». L'inizio dei lavori, dopo lo stop imposto fino al 15 luglio per tutelare la nidificazione degli uccelli, dimostra quanto sostiene Preschern, ovvero che una gestione condivisa della foresta tra FEC (proprietario), Carabinieri forestali (gestori) e Comuni è fondamentale. «Il finanziamento è giunto solo grazie al lavoro che abbiamo fatto nonostante l'area non sia nostra. Abbiamo presentato la domanda, ci siamo presi il carico economico dei progetti e dell'opera. Se non avessimo fatto così, tutto sarebbe ancora un sogno». L'occasione era però troppo ghiotta e così l'amministrazione ha individuato un'altra possibilità: proseguire la valorizzazione turistica del territorio. «Il collegamento porterà alla realizzazione di un anello ciclabile che unirà tra loro le due valli e la ciclovia Alpe Adria». A lavori conclusi, infatti, un ciclista potrebbe partire da Tarvisio, giungere in Val Saisera, salire al Grego, scendere in Val Dogna e da qui ritornare a Tarvisio: «circa 45 km immersi in uno dei paesaggi più belli delle Alpi». Ma non è finita qui. A trarne vantaggio sarà anche la stagione invernale: il nuovo tracciato potrebbe permettere l'apertura invernale del rifugio «offrendo a scialpinisti, amanti delle ciaspe o del trekking invernale un servizio che è ora assente ma che senza la strada era impossibile garantire». Il nuovo percorso non dovrà preoccupare neppure gli amanti della natura perché - come precisa Preschern - sarà interdetto al traffico. «Con il Comune di Dogna siamo già d'accordo: dovremo usarlo nel miglior modo senza depauperare l'ambiente. Non vogliamo che lungo la strada si generi un carosello di auto, intanto perché si creerebbe un grave danno ambientale e poi perché siamo convinti che il traffico di collegamento non abbia un reale ritorno dal punto di vista economico-turistico». Il vantaggio per la Val Saisera è doppio: per ottenere il contributo, infatti, era necessario presentare un piano economico di gestione della foresta, una specie di piano regolatore «che, a causa di mancanza di fondi, il FEC non aggiorna da oltre quindici anni, cosa che ci escludeva dalla partecipazione a molti bandi. Da ora Valbruna è l'unico comune catastale ad averlo finalmente aggiornato e approvato».

Che il Comune di Malborghetto creda molto sulla strada tra la Val Saisera e la Val Dogna e sulla sua fruibilità ciclabile «che andremo a promuovere con interventi ad hoc insieme a Promoturismo FVG e al Comune di Dogna» è ribadito anche da un ulteriore progetto che, nella zona della piana, prevede la realizzazione di un fabbricato a servizio degli amanti delle due ruote: «sarà inserito nel progetto più ampio del Kinderalm e durante la bella stagione avrà la funzione di noleggio bici e fornirà assistenza ai ciclisti mentre durante l'inverno servirà quale noleggio e scuola sci». Inoltre a fine luglio sarà inaugurato ufficialmente il Bike & baby trekking Valbruna: una bretella che permetterà di lasciare la ciclovia Alpe Adria all'altezza di Ugovizza e, attraverso il bosco, arrivare fino a Valbruna. «Si tratta di quasi 4 km che, in totale sicurezza e lontano dalle auto, potranno essere sfruttati non solo dalle bici, ma anche dalle mamme con i passeggini o dai disabili».

Tiziano Gualtieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA