SOCCORSO

FORNI AVOLTRI Dopo una decina di ore di intervento si è conclusa positivamente ieri mattina l'operazione di soccorso per il recupero di due alpinisti rimasti bloccati da domenica sera in parete, sul Campanile delle Genziane nel gruppo del Peralba Avanza, tra i comuni di Forni Avoltri e Sappada. La richiesta di aiuto era arrivata attorno alle 19 da parte di due uomini di Monfalcone e Trieste che si erano avviati lungo la via Mazzilis tra le Alpi Carniche Occidentali, una via di 450 metri di dislivello con difficoltà stimate fino al VII grado inferiore. Nella speranza di risolvere l'intervento entro il calare del buio è stato inviato subito sul posto l'elisoccorso regionale, oltre ad una squadra di soccorritori via terra della stazione di Sappada del Soccorso Alpino e Speleologico. Il primo dei due è stato recuperato attorno alle 21, a circa un centinaio di metri dall'uscita della via. Il tecnico di elisoccorso è riuscito ad agganciarlo, tagliando la corda che lo legava e assicurandola nuovamente alla parete. Successivamente grazie ad una verricellata di cinquantacinque metri, l'alpinista è stato portato in salvo presso la base, allestita vicino alle Sorgenti del Piave. Vani i cinque tentativi di agganciare e recuperare anche il secondo di cordata, che si trovava una ventina di metri più in basso. Assicuratisi delle sue buone condizioni di salute, si è fatto rientrare l'elicottero alla base, per poi riprendere le operazioni ieri all'alba. L'elisoccorso regionale ha sbarcato due tecnici una trentina di metri sopra al punto in cui si trovava, non senza difficoltà, dovute sostanzialmente al fatto che la parete era sporgente e alla presenza di blocchi instabili. Questi ultimi sono stati l'elemento imponderabile che ha interrotto le operazioni notturne: sarebbe stato troppo rischioso calarsi al buio attraverso tratti rocciosi non sicuri che avrebbero potuto staccarsi durante le manovre. Una volta sbarcati, i due tecnici hanno attrezzato un ancoraggio con due chiodi conficcati con il trapano. Il primo tecnico si è calato all'altezza dell'alpinista ma la parete su cui si trovava distava, sempre a causa della sporgenza soprastante, ancora sei metri in orizzontale da lui: si è riusciti a raggiungerlo lanciandogli uno spezzone di corda. Da qui, si è effettuata una seconda calata in corda doppia di sessanta metri - di cui 40 nel vuoto - piantando altri due chiodi in parete, per raggiungere un terrazzino dal quale farsi recuperare dall'elicottero. La bravura del pilota, che ha dovuto manovrare il mezzo a una distanza molto ravvicinata dalla parete, ha fatto il resto e il recupero è avvenuto con una verricellata di ben 90 metri.

SAN LEONARDO

Una donna è stata aggredita da un cane a San Leonardo, nelle Valli del Natisone. L'episodio si è verificato verso le 20 di domenica. La vittima è stata azzannata all'altezza dell'addome e a un braccio, mentre si trovava assieme a un'amica, da un animale di grossa taglia. Tutto è successo all'interno di un appezzamento privato, chiuso. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario. Le ferite riportate, stando a quanto si è appreso, non sarebbero gravi.

