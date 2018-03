Alluminio riciclato, premi ad A&T 2000 e alla Carnia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEUDINE Friulani ricicloni da primato, soprattutto sul fronte di lattine e affini. La società A&T 2000 è stata premiata, come pure l'Unione territoriale intercomunale della Carnia, dal Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo dell'alluminio, che ha stilato una speciale classifica che individua i Comuni e le società delegate alla gestione dei rifiuti urbani con le migliori performance quantitative e qualitative di raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio (lattine per bevande, vaschette e scatolette per il cibo,...