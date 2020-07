IL CASO

VILLESSE Mattinata movimentata al casello autostradale di Villesse, sull'Autostrada A34 Villesse-Gorizia, rimasto chiuso per quasi due ore a causa di un allarme bomba. Fortunatamente è stato appurato che di ordigni non c'era traccia, ma è stato necessario far intervenire gli artificieri della Polizia di Stato e chiudere lo svincolo per qualche ora sia in entrata che in uscita. L'allarme è scattato poco prima delle 10.30, quando un rumeno di 36 anni residente a Padova ha lasciato la sua auto al casello. Dopo aver preso il biglietto, l'uomo ha cercato il personale di Autovie in servizo presso la barriera e lo ha avvertito di avere un ordigno nella vettura. Subito sono state allertate le forze dell'ordine, mentre gli addetti di Autovie hanno chiuso gli accessi. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Gorizia coordinata dal Centro operativo autostradale e il personale di Autovie, che con una safety car ha deviato il traffico. Poco dopo sono arrivati anche gli artificieri della Polizia che hanno lavorato per oltre un'ora sull'auto con il robot solitamente utilizzato in caso di esplosivi. L'autostrada è stata riaperta attorno alle 12.10. Il rumeno, che si è scoperto poi essere seguito dai servizi sociali, è rimasto al casello a guardare la scena . Alla fine è stato poi portato via da un'ambulanza e sarà denunciato per procurato allarme. Non sono quindi mancati i disagi al traffico, soprattutto per chi doveva accedere alla bretella isontina dalla A4 visto che è stato necessario imporre l'uscita a Palmanova o Redipuglia e ricorrere quindi a percorsi alternativi.

In autostrada dalla notte si spostano i cantieri e cambia la segnaletica sui tratti di A4 interessati, in questo periodo, dalla stesa dell'asfalto drenante, una delle ultime fasi di lavoro nei cantieri della terza corsia nel terzo lotto (AlvisopoliGonars). Completati i 16 chilometri da Alvisopoli a Muzzana del Turgnano in entrambe le direzioni, da una settimana l'asfaltatura interessa un tratto di circa 10 chilometri a partire da 4 chilometri prima dello svincolo del casello di San Giorgio di Nogaro.

Super lavoro la scorsa notte per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Udine, primo intervento dopo la mezzanotte per un incendio divampato tra Terzo di Tolmezzo e Lorenzaso di Zuglio, sul greto del torrente But, all'interno di un deposito di legname. Sul posto le squadre del distaccamento del capoluogo carnico che hanno lavorato per ore per avere ragione delle fiamme, probabilmente di natura dolosa.

A seguire in azione il distaccamento di Lignano e Latisana per un incidente capitato nella località balneare friulana, in via delle Terme a Pineta, ferite quattro persone, medicate all'Ospedale di Latisana. Sempre nel corso della notte altre due fuoriuscite autonome con autovetture ribaltate e per l'abbattimento di due pali della Telecom, a Precenicco. Infine altro incidente in Autostrada, in prossimità del bivio di Palmanova lungo l'A4.

