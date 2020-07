LAVORI

UDINE Un nuovo parco attrezzato in città. Ieri mattina c'è stata la consegna alla ditta Edilverde di Martignacco dei lavori di riqualificazione dell'area verde Vittime dello scoppio di sant'Osvaldo in via Castions di Strada. Sul posto sono intervenuti il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Loris Michelini, il consigliere comunale referente della zona Andrea Cunta e il presidente del consiglio di quartiere Marco Bernardis.

I lavori prevedono la realizzazione di un percorso ad anello illuminato, un'area di sosta con panchine e due aree giochi per bambini, una per i più piccoli e una per i grandi, che saranno attrezzate con uno scivolo con torretta, un'altalena doppia, una piramide e due giochi a molla. L'importo per l'intera opera è di 120mila euro. «Erano anni - ha commentato Michelini - che in città non veniva realizzata una nuova area giochi per bambini. Con quest'opera andiamo finalmente a dare una risposta ai bambini, ai genitori e a tutti i residenti di San Paolo e Sant'Osvaldo e allo stesso tempo a salvaguardare e valorizzare un importante spazio verde attraverso la piantumazione di almeno una decina di nuovi alberi. Con il sistema di illuminazione a led renderemo inoltre questo spazio, e di conseguenza l'intero quartiere, più sicuro e a misura di famiglia».

«Su iniziativa del Presidente del Quartiere Marco Bernardis - ha aggiunto Cunta - abbiamo deciso di dedicare uno degli alberi che andremo a piantare nell'area alla memoria della piccola Penelope (morta schiacciata da un'acquasantiera ndr) la cui famiglia vive qui vicino».

