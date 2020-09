LA PROTESTA

UDINE Non si ferma la battaglia del Comitato Salviamo Viale Venezia. I lavori sono partiti, alcuni alberi, nell'area del cantiere, sono già stati tagliati, ma il gruppo di cittadini non si rassegna al progetto della rotonda all'altezza dell'incrocio con via Ternova. «È uno scempio ha detto la portavoce Irene Giurovich -, iniziato venerdì nonostante i nostri esposti ben documentati e i ricorsi pendenti al Tar. Hanno fatto partire i lavori in spregio non solo al buon senso, ma anche al diritto. Abbiamo inviato un'altra mail alla Procura e alla Soprintendenza perché intervengano». Giurovich ha anche raccontato che «sono state esercitate pressioni su alcune delle persone che si battono contro le rotonde affinché lascino perdere, pressioni su cui sono indagini in corso». È da diversi mesi, ormai, che il Comitato protesta contro la rotatoria realizzata a spese del supermercato, sollevando dubbi sul progetto, a partire dalla relazione di parte sugli alberi abbattuti: «Abbiamo contattato un dottore forestale ha spiegato Giurovich -, secondo cui questa relazione è debole e non sono stati eseguiti le prove strumentali e i test necessari per analizzare le condizioni effettive dei platani. Si parla solo del rischio che possano ammalarsi. Non capiamo come mai né il Comune, né la Soprintendenza, né la Procura abbiano impugnato il documento. Stanno abbattendo alberi sani, per creare una rotonda a vantaggio esclusivo di un soggetto privato con conseguenze gravi e permanenti sul traffico pubblico». In questo senso, il Comitato, che la scorsa settimana aveva anche chiamato i Carabinieri nell'area dei lavori (che comunque non sono stati interrotti) ha annunciato che chiederà «un rimborso simbolico per ogni albero abbattuto, anche se ormai il danno è fatto». La questione, però, non riguarda solo le alberature del viale: uno degli esposti presentati dal cittadini in Procura, infatti, è relativo al progetto illuminotecnico, che secondo il Comitato è sovradimensionato e incompleto. Un altro punto che fa arrabbiare i cittadini è quello della convocazione di una commissione ad hoc sul tema delle rotonde, visto che ne sono previste altre due in sostituzione degli impianti semaforici: era infatti stato chiesto all'amministrazione di assumere azioni di tutela data la valenza storica del viale, una richiesta di cui si era fatto carico il consigliere del M5S Domenico Liano e che era stata rinviata in Commissione territorio e ambiente per ulteriori approfondimenti; la commissione, però, non è ancora stata fissata. Quella del comitato non è l'unica voce contraria al cantiere: Policlinico e Som spa hanno presentato due ricorsi al Tar, che dovrebbero essere discussi ad ottobre, così come avevano fatto alcuni residenti (i cui ricorsi però sono stati rigettati).

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA