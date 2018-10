Al via la riforma sull'accesso al credito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTRIESTE «Il nostro obiettivo è una riforma sull'accesso al credito affinché sia più rapido, semplice e vantaggioso. Vanno riscritte le norme e le regole per le imprese e le società pubbliche preposte». Non sarà entro fine anno ma, assicura l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini «ci stiamo lavorando sopra: le cose fatte bene necessitano di un periodo di studio, di analisi e poi di scrittura. Il 5 ottobre ho in programma un incontro con tutte le associazioni di categoria perché ritengo che l'ascolto...