LIGNANO Al Kursaal club di Lignano Riviera, la giornata di domani sarà incentrata sulla battaglia contro la violenza sulle donne. Un evento annunciato già nei giorni scorsi dal titolare del locale, Riccardo Badolato.

Come si ricorderà, Badolato si è visto accogliere dalla Questura l'istanza di riesame presentata attraverso il suo legale, l'avvocato Vincenzo Cinque, per la revisione del provvedimento di sospensione dell'attività che era stato emesso dal Questore di Udine in seguito alla vicenda dello slogan shock Centro stupri scelto da un gruppo di ragazzi friulani per prenotare un tavolo nella discoteca di Riviera a fine giugno. In questo modo, grazie all'accoglimento della richiesta di riesame, sabato scorso, il Kursaal ha potuto riaprire i battenti.

E domani andrà in scena l'iniziativa Uniti contro la violenza sulle donne che inizierà alle 18.30. Interverrà fra i relatori Elisa Asia Battaglia, assessore alle pari opportunità del Comune di Udine, che ha aderito a questa iniziativa con il servizio Zero tolerance, che assiste le vittime di violenza. Ci sarà anche Maria Arca dello sportello Zero tolerance. Parteciperanno poi Ginevra Morgante, per Centro scuse, l'hashtag partito da San Daniele come antidoto allo slogan shock scelto dai ragazzi finiti al centro della bufera, l'assessore alle pari opportunità del comune di Lignano Sabbiadoro Marina Bidin, il dirigente della Squadra Mobile della Questura di Udine Massimiliano Ortolan.

Per il Kursaal club di Lignano interverranno lo stesso Riccardo Badolato e il suo legale che lo ha assistito in questa vicenda, l'avvocato Vincenzo Cinque del Foro di Udine. A moderare la serata sarà Michele Cupitò.

