Aggredisce un'anziana davanti al cimitero

RAPINATACODROIPO Esce dal cimitero dopo aver pregato sulle tombe dei suoi cari e mentre va a casa a piedi viene rapinata della borsa da un uomo che la avvicina in bicicletta e la scaraventa a terra. Vittima una donna di 84 anni di Codroipo che, nella caduta, ha riportato delle lesioni alle ginocchia, per fortuna non gravi. L'anziana è riuscita con difficoltà a rialzarsi e a raggiungere la sua abitazione ma non è potuta entrare perché le chiavi di ingresso erano nella borsa rubata dal rapinatore, insieme a denaro contante - circa 60 euro e...