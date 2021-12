L'ASSOCIAZIONE

UDINE Nel 2021 l'Afds della provincia di Udine ha registrato 33mila donazioni di sangue, di cui il 30% di plasma, in linea con il 2020 e consolidando un ottimo risultato rispetto alla media nazionale. L'associazione provinciale ha comunque in cantiere importanti novità sia sul fronte della promozione, sia su quello delle modalità di raccolta, grazie in particolare all'allestimento di una nuova autoemoteca realizzata grazie al sostegno del gruppo industriale Danieli. Il presidente dell'Afds Roberto Flora ha dichiarato orgoglioso che i nostri ospedali non hanno sofferto carenze, non ci sono state emergenze, abbiamo potuto assicurare l'autosufficienza regionale e mantenerci ai vertici delle realtà più generose, in un'Italia che stenta a riprendere un più vasto impegno donazionale. Le donazioni nell'anno 2021 ha continuato - sono state sostanzialmente le stesse per numero dell'anno precedente, con un lieve calo attorno al 5% per quanto riguarda il plasma, ma credo ciò sia fisiologico. È cresciuto il numero di nuovi iscritti, oltre 1.700 quest'anno, nonostante l'interruzione dell'attività nelle scuole superiori. Alle 198 sezioni sono iscritti 51mila donatori, dei quali oltre 26mila attivi. Il successo della raccolta mobile, aumentato in questi ultimi mesi per gli ingiustificati timori di approccio ai centri ospedalieri ha aggiunto Flora - ha motivato la ricerca di un nuovo e più efficiente mezzo in grado di soddisfare l'aumento di richieste. Con la disponibilità di Danieli è nato il progetto per la realizzazione di un'autoemoteca tecnologicamente avanzata con tutti i criteri di sicurezza, che sarà pronto a metà del 2022. Con il mezzo esistente potranno garantire fino a 335 uscite all'anno. Chiediamo all'assessore regionale Riccardi che a questi mezzi venga garantito il personale dedicato per continuare ad assicurare la raccolta anche nelle località più disagiate e per non perdere nessuna uscita e centinaia di donazioni.

