Addio dazi, con il Jefta il Giappone diventa terra di conquista per il Fvg

L'ANALISIUDINE Attualmente le esportazioni delle imprese del Friuli Venezia Giulia verso il Giappone pesano per 51.594.492 euro all'anno, meno dell'1% del totale nazionale. Briciole soprattutto se messe in relazione ai principali mercati di sbocco nostrani come Usa, Germania e Francia. Verso il Sol Levante, 43° paese nella classifica dell'export, dalla nostra regione si esportano soprattutto forniture mediche e dentistiche (17%), mobili (16%), bevande (7%) e prodotti da forno e farinacei (6,5%). Con la firma dell'accordo di libero scambio...