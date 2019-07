Addio all'ex vescovo di Rovigo Lucio Soravito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DIOCESIUDINE Chiesa friulana in lutto per la moglie di monsignor Lucio Soravito De Franceschi, vescovo emerito. Il presule si è spento nel pomeriggio di ieri, dopo una lunga malattia.Originario di Mione di Ovaro, monsignor Soravito avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 8 dicembre. Ordinato sacerdote il 29 giugno del 1963 era stato eletto vescovo di Adria - Rovigo il 28 maggio 2004, l'ordinazione episcopale era poi avvenuta l'11 luglio 2004 nella Cattedrale di Udine. Restò alla guida della Diocesi di Adria-Rovigo fino al dicembre 2015 per...