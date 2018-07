Addio a Tonutti, fu tesoriere della Dc

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTOUDINE A un mese e mezzo di distanza dalla morte del compagno di partito, amico, nonché punto suo punto di riferimento politico in regione, se n'è andato anche Giuseppe Tonutti. È morto nella sua casa di Fagagna all'età di 93 anni. Come Toros, Tonutti è stato uno dei grandi protagonisti della scena politica nazionale, quando la Democrazia cristiana era ancora la grande Dc, in grado di decidere i destini del Paese. Il suo impegno politico affonda la radici nella Resistenza, nella Brigata partigiana Osoppo. Fu consigliere comunale a...