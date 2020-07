IL LUTTO

OVARO È morto la scorsa notte a 79 anni, Giulio Magrini, politico carnico nato e vissuto a Ovaro. Figlio di Aulo, medico e partigiano commissario della Brigata Carnia della Garibaldi con il nome di battaglia Arturo, ucciso nel 1944 vicino al ponte di Nojaris di Sutrio dai soldati tedeschi. Custode di questo tragico fatto della Resistenza, Giulio rese la sua testimonianza nel documentario Carnia 1944, un'estate di libertà, realizzato dall'Università di Udine nel 2012. Magrini è stato anche consigliere regionale del Partito Comunista italiano dal 1978 al 1988, dando il proprio contributo nella ricostruzione post terremoto. Era stato consigliere comunale a Tolmezzo e Prato Carnico, sindaco di Ovaro e membro della direzione provinciale dell'Anpi. Perito agrario, era dotato di un'intelligenza finissima, di visioni illuminanti, modi garbati ma sempre risoluti. Si è sempre speso per fornire idee di miglioramento e di rilancio, soluzioni operative. Negli ultimi anni è stato presidente dell'Asca, associazione che raggruppa le sezioni regionali del Cai, promotrice del festival Leggimontagna. «Un grande vuoto lascerà nella comunità ha detto Debora Serracchiani, deputata del Pd - un politico, uomo e amico sincero da cui ho imparato tanto, sempre troppo poco. Ci ha lasciato con la riservatezza gentile che era il suo tratto». «La Carnia perde un uomo di spessore umano e culturale, capace come pochi di mettere in rapporto i temi globali con le necessità locali» ha aggiunto Francesco Brollo, sindaco di Tolmezzo.

