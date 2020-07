LUTTO

GONARS Chiesa friulana in lutto per la scomparsa di uno dei suoi storici parroci, don Massimiliano Zanandrea, sacerdote di Gonars, Ontagnano, Fauglis e Bicinicco.

LA STORIA

Si è spento la scorsa notte all'età di 79 anni, all'ospedale di Palmanova. Nel nosocomio della città stellata il don era stato ricoverato nel febbraio scorso, vittima di una caduta dovuta a un malore. Amatissimo nella sua Gonars di cui era stato nominato parroco anche di Ontagnano nel 2001, guidava anche le parrocchie di Fauglis (dal 2010) e di Bicinicco (dal 2018). Numerose le parrocchie in cui aveva prestato servizio pastorale: a Virco (di cui era stato Amministratore parrocchiale dal 1991 al 2001), a Pozzecco e Bertiolo ( dal 1989 al 2001), a Cisterna di Coseano (dal 1981 al 1989) e prima ancora a Osoppo, dove aveva ricoperto il suo primo incarico in una parrocchia come cooperatore e poi come parroco (dal 1971 al 1981). Subito dopo la sua ordinazione sacerdotale, avvenuta il 2 agosto 1969, era stato vicerettore aggiunto dal 1969 al 1971. I funerali saranno presieduti dall'Arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, mercoledì 15 luglio alle ore 17 a Gonars, la salma sarà poi tumulata a Tricesimo. Siamo profondamente addolorati per questa grave perdita che ci colpisce tutti da vicino, ha detto il sindaco di Gonars, Ivan Diego Boemo. Siamo vicino alla sua famiglia in questo momento di grande dolore.

IL RICOVERO

Don Zanandrea aveva lasciato in ansia la propria comunità dal 14 febbraio, quando fu necessario il ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dopo la caduta dalle scale della canonica. Fu una parrocchiana in quella circostanza, presente all'interno dell'edificio, a sentire il forte rumore, accorrendo poi dal sacerdote, dando così l'allarme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA