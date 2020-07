FORMAZIONE

UDINE L'Università di Udine e l'Agjenzie Regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF) hanno sottoscritto un accordo che vedrà i due enti collaborare nell'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento e nella realizzazione e pubblicazione di testi e strumenti didattici per l'apprendimento della lingua friulana, con l'obiettivo di preparare chiunque lo desideri al conseguimento della certificazione linguistica di lingua friulana. L'accordo è stato sottoscritto dal rettore dell'Università di Udine, Roberto Pinton, e dal presidente dell'Arlef, Eros Cisilino, presenti anche i referenti dell'accordo stesso, Fabiana Fusco, delegata dell'Ateneo friulano per l'innovazione didattica e formazione all'insegnamento, e William Cisilino, direttore dell'Arlef, nonché il direttore del Centro interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli e delegato per la promozione della lingua e cultura friulana, Enrico Peterlunger. L'accordo è di durata triennale e potrà essere rinnovato per un ulteriore triennio. Per la realizzazione delle attività programmate per il 2020/22 l'Arlef mette a disposizione un finanziamento di 65mila euro. L'Ateneo svolgerà le attività di coordinamento scientifico, amministrative, organizzative e gestionali; l'Arlef fornirà le proprie competenze linguistiche per la realizzazione delle iniziative previste, facendosi pure carico delle attività di promozione, informazione e comunicazione. In particolare, saranno predisposti test di piazzamento/accertamento per livelli da somministrare online, una banca dati con esercizi e percorsi didattici che accompagnino i candidati verso il raggiungimento o consolidamento del livello del sistema di certificazione della conoscenza della lingua friulana.

