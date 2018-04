Accoltella il vicino poi si barrica in casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAPTUSDOLEGNA DEL COLLIO Colto da un raptus, accoltella il vicino di casa sferrandogli due fendenti, uno al collo e uno all'addome, nel giardino dell'abitazione. Vittima del tentato omicidio un consigliere comunale di Dolegna del Collio, Loris Laurencig, sempre presente in paese per eventi e manifestazioni, un uomo di 45 anni che adesso versa in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della misericordia di Udine. L'amministratore pubblico, che vive nella frazione di Mernico, è stato infatti ricoverato in terapia intensiva. È stato...