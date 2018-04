Abusivi in ztl, scoppia la polemica Candidati scatenati sulle sanzioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE A fine mandato, l'amministrazione comunale uscente ha concluso la sperimentazione e acceso ufficialmente i varchi per la ztl: in un solo giorno, sono stati quasi mille gli automobilisti che ora rischiano la multa per accesso non autorizzato. Un dato impressionante, per un'iniziativa importante che, pur annunciata da tempo, cade in piena campagna elettorale. E, infatti, non tutti i candidati hanno apprezzato il tempismo dell'operazione.MARTINESNon ne è particolarmente entusiasta, ad esempio, Vincenzo Martines: «Vista questa...