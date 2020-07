L'OPERAZIONE

LIGNANO Vita sempre più dura per i vucumprà sulla spiaggia di Lignano. Anche quest'anno il comune ha assunto una mezza dozzina di vigili stagionali, proprio per vigilare sui venditori abusivi. Alcuni abusivi durante il giorno gironzolano avanti e dietro lungo gli otto chilometri di spiaggia, poi la sera si trasferiscono lungo gli assi commerciali di Sabbiadoro e Riviera. Nonostante i cartelli esposti agli ingressi della spiaggia parlino molto chiaro, indicando che la vendita lungo l'arenile ai non autorizzati è proibita, ci sono parecchi che non desistono, pur sapendo che c'è la polizia locale che non dà tregua.

«Rispetto agli anni scorsi dice il comandante della polizia municipale Alberto Adami quest'anno abbiamo fatto meno sequestri dello scorso anno, sempre nello stesso periodo. Forse la quantità di controlli e sequestri fatti l'anno precedente può aver indotto taluni a non ritornare. Quest'anno nello stesso periodo abbiamo fatto una trentina di sequestri contro oltre un centinaio dello scorso anno». Anche la merce che pongono in vendita cambia quasi tutti gli anni, quest'anno ad esempio imperversano occhiali da sole, teli da mare e sempre le solite borse griffate, ma false, mancano completamente gli orologi e altri oggetti da souvenir. Nonostante il grande impegno del comune con i vigili, si tratta ovviamente di una piaga molto difficile da estirpare. Negli anni precedenti c'erano pure parecchie donne di nazionalità cinese che facevano i massaggi. A più di qualcuna questo è costato quasi 5mila euro di multa, con i provvedimenti elevati dalla Polizia di Stato durante la loro presenza nel posto temporaneo a Lignano. I fine settimana di luglio e agosto dello scorso anno gli agenti della Questura di udine sono stati impegnati nella cittadina balneare per frenare le attività abusive. Un gruppo di extracomunitari africani, a ridosso delle Terme di Lignano, alla vista degli agenti si è dato alla fuga abbandonando zaini e borse che poi sono risultate essere di marchi contraffatti: Gucci, Fendi, Louis Vuitton. Altra piaga è l'accattonaggio lungo le principali vie del centro. Ad ogni inizio di stagione, quelli che chiedono l'elemosina vengono fermati, multati (che poi non pagano) e il giorno successivo sono di nuovo in strada.

Enea Fabris

