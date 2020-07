IL CASO

PREPOTTO Dovrà scontare ancora un anno, cinque mesi e otto giorni di reclusione il 47enne veneziano L.V. Condannato per violenza sessuale su una bimba di otto anni, episodio consumato nel settembre del 2017 in un locale del Cividalese. La sentenza è stata emessa lo scorso 6 luglio dal tribunale di Udine e ieri i carabinieri della Compagnia di Camiglia dei Berici, in provincia di Vicenza, gli hanno notificato il provvedimento presso la struttura terapeutica Airone di Agugliaro, dove era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Da lì i militari dell'arma lo hanno condotto in carcere a Vicenza. Secondo quanto ricostruito nell'inchiesta il veneziano, all'epoca 44enne, recatosi con un amico a comprare vino nella zona del Collio, avvicinò la piccola che stava giocando nelle pertinenze di un locale agriturismo, per poi portarla nei servizi igienici della struttura. Lui l'avrebbe toccata nelle parti intime, si sarebbe strusciato, le avrebbe fatto alzare la gonna; la piccola sconvolta è poi corsa dalla mamma e dal papà, i quali hanno chiamato immediatamente i carabinieri. Il veneziano non ha né opposto resistenza alle loro rimostranze e nemmeno proferito parola, sedendosi ad aspettare l'arrivo dei militari dell'arma. La bambina fu successivamente accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso. L'uomo invece fu arrestato e portato in carcere a Udine mentre l'amico non fu toccato da alcun provvedimento. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Udine, avevano sequestrano gli abiti della bambina, la quale poi fu sentita in forma assistita dall'autorità giudiziaria per capire cosa fosse effettivamente accaduto all'interno della stanza dei servizi igienici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

