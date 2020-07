LA STORIA

CERCIVENTO Stella Plazzotta, trentunenne di Cercivento, dottoressa di ricerca in Scienza e tecnologia degli alimenti dell'Università di Udine, è la vincitrice del Premio Mario Bonsembiante 2020. Il riconoscimento - del valore di 5 mila euro, istituito dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti in memoria del professore Mario Bonsembiante, pioniere della ricerca nel settore zootecnico, primo rettore dell'Università di Udine con Antonio Servadei - è destinato alla miglior tesi di dottorato di ricerca in scienze animali e/o biotecnologie agroalimentari fra quelle conseguite nelle Università del Triveneto, nel corso del precedente anno accademico. Intitolata Technological strategies for the sustainable valorisation of fruit and vegetable waste e svolta con la supervisione di Lara Manzocco, del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali (DI4A) dell'Ateneo friulano, la tesi di Plazzotta ha trattato il tema della trasformazione degli scarti vegetali in prodotti ad alto valore aggiunto. «Il lavoro ha evidenziato la commissione del Premio ha toccato un filone di ricerca di indubbio interesse oltreché attuale e con prospettive importanti, specialmente per il nostro Paese».

