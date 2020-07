IL BILANCIO

UDINE Gli Enti Soci di A&T 2000 S.p.A., gestore pubblico dei rifiuti in 51 Comuni del Friuli Venezia Giulia, nelle sedute del coordinamento dei soci per il controllo analogo congiunto e dell'assemblea dei soci del 16 luglio, che hanno visto una presenza elevata del 94%, hanno approvato il bilancio societario riferito all'anno 2019. Il documento, che ha ricevuto il consenso unanime dei Soci, conferma ancora una volta la solidità economica della società, interamente di proprietà pubblica, l'oculatezza della gestione del servizio pubblico relativo ai rifiuti e l'elevata qualità dei servizi resi ai Comuni serviti e agli utenti. Approvati anche il nuovo Statuto e la Convenzione per il controllo analogo.

Confermato il Consiglio di Amministrazione uscente composto dal presidente Luciano Aita, dal vicepresidente Gianpaolo Graberi e dal consigliere Marilena Domini. La grande maggioranza dei soci ha convenuto sulla durata del mandato per ulteriori 2 esercizi. Aita esprime «soddisfazione per il consenso dei soci sul lavoro svolto dal cda e per la scelta di dare continuità ai risultati finora conseguiti, anche in considerazione delle nuove opportunità che la società si troverà ad affrontare». Come sempre accaduto fin dalla costituzione della società, anche il bilancio del 2019 ha chiuso in positivo, con un utile al netto delle imposte di 529.986 euro, che i soci hanno destinato a riserva. L'utile, leggermente aumentato rispetto all'anno scorso, anche quest'anno risulta in linea con la volontà consolidata dei Soci di A&T 2000, che prevede utili contenuti ed esclusivamente di natura tecnica, necessari per garantire un servizio di elevata qualità e con i costi sotto controllo.

Riguardo al fatturato, tutte le componenti dei ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno registrato un incremento rispetto all'esercizio precedente (27.016.097 euro, ovvero 2.664.857 euro in più rispetto al 2018). In particolare, sono aumentati i ricavi da Consorzi di filiera e quelli per le cessioni di materiali di recupero, con l'unica eccezione della cessione della carta da macero e del materiale ferroso, i cui corrispettivi hanno subito un calo di mercato a livello globale. L'incremento dei ricavi è dovuto soprattutto ai maggiori conferimenti di carta e cartone e degli imballaggi in plastica presso l'impianto di proprietà di Rive d'Arcano.

Per contro, i costi totali della produzione sono stati pari a 26.587.860 euro con un aumento di 2.558.409 euro rispetto all'esercizio precedente. Questo incremento, strettamente correlato all'andamento dei ricavi conseguiti, ha riguardato tra gli altri i costi di smaltimento dei rifiuti ingombranti e del rifiuto indifferenziato, anch'essi aumentati in maniera generalizzata negli ultimi anni su scala globale.

Nonostante questi aumenti, che in ogni caso tutti i gestori hanno dovuto affrontare, i costi medi di gestione dei rifiuti nei comuni di A&T 2000 rimangono molto bassi, fa sapere la società. Infatti, il costo medio procapite nel 2019 è stato di 97 euro ad abitante, in linea con quello degli ultimi anni (94 euro ad abitante nel 2018), che posiziona la società tra i migliori esempi a livello nazionale. La media nazionale è di 175 euro ad abitante e quella regionale di 128.

