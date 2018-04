A San Daniele con la bici a mano: travolta, gravissima

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IMPATTO TREMENDOSAN DANIELE Travolta da una compaesana mentre torna a casa dopo aver fatto la spesa: donna gravissima. L'incidente si è verificato poco prima delle 12 di ieri, a San Daniele, lungo l'arteria che collega la cittadina a Majano. La donna, A.P., 79 anni, di San Daniele, era andata a fare la spesa in bici al negozio Despar e stava tornando a casa. Per farlo non è montata in sella ma ha portato la bici a mano, sul lato sinistro della carreggiata. Giunta all'altezza della farmacia Mareschi è stata travolta da un'auto condotta da...