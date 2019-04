A Malta una firma friulana sulla torre dell'archistar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IMPRESEAJELLO Vale 90 milioni di euro il portfolio ordini del gruppo con un 2019 già saturo. Tra le ultime commesse la Mercury Tower dello studio Zaha Hadid a Malta.Cifre più che incoraggianti nel piano industriale di sviluppo di Simeon, gruppo con sedi principali nel Nordest. Oltre ai numeri, con un portfolio ordini del valore di circa 90 milioni di euro e già saturo per quest'anno, un fatturato che per il 2018 segna il +20% rispetto al 2017, così come il valore della produzione che registra, a trimestre 2019 appena concluso, +10%...