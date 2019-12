A fuoco la cappa, devastata una rosticceria a Resiutta

GLI INTERVENTI

RESIUTTA Un incendio si è sviluppato nella serata di sabato, intorno alle 21.30, a Resiutta, per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona, intervenuti per domare le fiamme e per mettere in sicurezza l'area interessata dal rogo.

A incendiarsi è stata la cappa di un sistema che serve per arrostire i polli, in uno dei noti locali che sorgono lungo la statale 13 Pontebbana, Al Buon Arrivo. In quel momento il locale era aperto ma nessuno è rimasto ferito né intossicato poiché il rogo si è sviluppato all'esterno. Le fiamme, da quanto si è appreso, si sono sprigionate dalla canna fumaria e hanno interessato anche una parte del tetto dell'edificio. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per diverse ore per spegnere il rogo e poi per rimuovere le parti pericolanti. Per la viabilità sulla statale sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Tarvisio.

LO SVERSAMENTO

Vigili del Fuoco all'opera anche ieri pomeriggio assieme ad una squadra di volontari della protezione civile di Varmo, su richiesta della Sala Operativa Regionale (Sor), presso la zona industriale per il posizionamento delle barriere antinquinamento in seguito a un massiccio sversamento di carburanti nella rete fognaria che scarica nei canali di irrigazione della zona.

Da quanto accertato si tratterebbe di gasolio, ma resta al momento sconosciuta la provenienza. Nonostante le ispezioni condotte dai militari dell'arma, il carburante non proverebbe né da un vicino distributore né da un'azienda agricola collocata a breve distanza. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Udine per i rilievi di rito e le indagini.

