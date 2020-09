AUTOSTRADA

UDINE Il cantiere per la terza corsia della A4 nel tratto Alvisopoli Gonars si avvia alla conclusione. Nei prossimi giorni verranno effettuati alcuni interventi per migliorare l'accesso all'autostrada e rendere più sicura la sua percorribilità agli utenti della strada.

IL CANTIERE

Il primo lavoro in programma riguarda la riasfaltatura del piazzale del casello di San Giorgio. Il vecchio manto stradale risulta infatti consumato dal passaggio dei mezzi pesanti e quindi va tirato a lucido come già si è provveduto per le rampe e per le nuove carreggiate. L'intervento richiederà la chiusura dell'intero svincolo in entrata e in uscita - di San Giorgio di Nogaro dalle ore 19 di oggi, venerdì 18 settembre alle 08 di sabato 19 settembre. Resteranno, invece, attivi anche nei week end gli scambi di carreggiata sull'autostrada, per le operazioni di finitura dei new jersey (barriere di sicurezza centrali). Si tratta in questo caso di cantieri mobili che si spostano di settimana in settimana, secondo una precisa programmazione dei lavori. Questi interventi comportano le deviazioni per brevi tratti del traffico sulla carreggiata opposta - dove viene istituito il doppio senso di marcia - necessari per consentire alle maestranze di operare in totale sicurezza mentre la circolazione dei veicoli e dei mezzi pesanti continua a scorrere. L'autostrada infatti non viene chiusa e le deviazioni sono opportunamente segnalate.

LA VELOCITÁ

Per questo motivo, Autovie raccomanda di adeguare la velocità e di prestare la massima attenzione alla guida in prossimità degli scambi di carreggiata Non a casa la presenza di segnalazioni garantisce una maggior sicurezza agli automobilisti che però devono essere ssempre nelle condizioni di poter affrontare un eventuale ostacolo sulla carreggiata.

