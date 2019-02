«Volevano ricattarmi con le mie foto osé» Bezos (Amazon) accusa Donald Trump

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIANEW YORK «Se nemmeno una persona come me si oppone ad un tentativo di estorsione, quanti altri possono sperare di farlo?». Jeff Bezos, l'uomo più ricco della terra, non è disposto a pagare nessun prezzo per nascondere sotto il tappeto la sua vita privata. Con un tweet intitolato «No, grazie Mr. Pecker» e che rinvia ad un testo più complesso sul sito web Medium, ha giocato d'anticipo contro il National Enquirer, e ha denunciato le pressioni che stava ricevendo dalla rivista, con la minaccia di pubblicare foto private che lo...