Vertice tra le due Coree, i Giochi invernali occasione di pace

LA DIPLOMAZIATrasformare i prossimi giochi invernali nelle Olimpiadi della pace. È questa la scommessa del presidente sudcoreano, Moon Jae-in, che ieri ha convocato per il 9 gennaio un vertice con la Corea del Nord che potrebbe ravvivare la diplomazia dopo che, nelle ultime settimane, sulla Penisola hanno soffiato solo venti di guerra. Il faccia a faccia tra esponenti dei rispettivi governi servirà ufficialmente per discutere della partecipazione degli atleti del nord alle Olimpiadi di PyeongChang (Corea del Sud), in programma dal 9 al 25...