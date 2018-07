Vaccini, si ricambia alle scuole basterà l'autocertificazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA - Niente certificato medico a scuola, per l'obbligo vaccinale garantiscono mamma e papà: a settembre tutti in classe. La firma del medico, che registra i vaccini fatti tra quelli obbligatori per legge, viene infatti sostituita da quella dei genitori che possono portare a scuola un'autocertificazione per assicurare al proprio figlio l'iscrizione all'anno scolastico 2018-2019. E così la tanto temuta scadenza del 10 luglio prossimo, che ha fatto tremare famiglie, segreterie scolastiche e asl alle prese con la raccolta dei...