Un omicidio, quello di Danzica, consumato in un clima «avvelenato dai social» e un Paese «spaccato in due partiti contrapposti: Diritto e Giustizia (PiS) al governo, Piattaforma Civica all'opposizione. Due Polonie, due mondi». Un delitto che è appunto «in qualche modo conseguenza di una spaccatura verticale, di una società bipolare». La vede così Ferdinando Nelli Feroci, presidente dello Iai (Istituto affari internazionali) ed ex Commissario europeo.Quali sono i rischi ora?«In vista delle elezioni europee di maggio, il rischio è...