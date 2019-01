Trump, marcia indietro sulla Siria «Per andare via ci vorranno 4 mesi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASONEW YORK Ci ha ripensato. Sommerso da critiche, anche del suo stesso partito, Donald Trump ha fatto marcia indietro sul ritiro delle truppe dalla Siria. Invece che riportarle a casa rapidamente, nell'arco di 30 giorni, come aveva annunciato lo scorso 19 dicembre, adesso spiega che il ritiro prenderà vari mesi. Secondo fonti del Pentagono questo dovrebbe significare almeno 4 mesi, cioè il minimo del tempo che i generali richiedono per rimuovere le truppe in modo ordinato, trasferirne parte in zone vicine, trasportare materiale e armi,...