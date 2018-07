Trump furioso per l'audio sulla coniglietta sotto tiro Cohen e il capo dell'intelligence

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TENSIONEWASHINGTON L'ira di Donald Trump è affidata al solito tweet mattutino, in quello che sarebbe dovuto essere un tranquillo weekend di luglio nella sua tenuta di Bedminster, in New Jersey. Ma alle spalle il tycoon lascia una delle settimane più nere da quando si è insediato alla Casa Bianca, tra le feroci polemiche sul suo incontro con Vladimir Putin e la tegola dell'audio rubato dal suo ex avvocato ed amico Michael Cohen. Una vicenda quest'ultima - raccontano nel suo entourage - che lo ha amareggiato moltissimo, mandandolo su tutte...