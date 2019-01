Siria, morto un italiano «Combatteva l'Isis con le milizie curde» `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Il suo nome di battaglia era Hiwa Bosco. È morto mentre combatteva in Siria a fianco dei curdi, imbracciando il fucile contro lo Stato Islamico. Giovanni Francesco Asperti, un volontario italiano di Bergamo, ha perso la vita un mese fa «durante uno sfortunato incidente» mentre era in servizio a Derik, nella zona nordorientale della Siria. Lo comunicano le Ypg, le milizie curde di difesa popolare, in uno dei bollettini quotidiani che annuncia anche la morte di un altro combattente, Baqir Nahsan, ucciso un paio di giorni fa.La...