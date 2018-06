Sarandon e le altre 600 arrestate in massa le donne anti-Trump

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTANEW YORK Centinaia di migliaia di americani si sono dati appuntamento oggi per manifestare in piazza contro la politica dell'immigrazione adottata negli ultimi mesi dall'Amministrazione Trump. Saranno circa 600 le manifestazioni in tutti e 50 gli Stati dell'Unione.Ma un assaggio di quel che vedremo ce l'ha già dato giovedì sera la marcia delle donne che a Washington si è spostata dal Dipartimento della Giustizia sino al Senato. Il corteo pacifico si è concluso in un sit-in, e quando le donne hanno rifiutato di alzarsi e...