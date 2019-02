Rogo nel vivaio del Flamengo la strage dei baby campioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAErano arrivati a Rio de Janeiro da tutto il Brasile. Il sogno comune era debuttare fra i professionisti del Flamengo. Magari nel mitico Maracanã. Qualcuno aveva già assaporato la felicità di giocare in nazionale. Un incendio all'alba, però, si è portato via la vita di dieci persone, fra cui almeno otto ragazzi del settore giovanile, di età compresa fra i 14 e 15 anni. L'istituto di medicina legale (Iml) di Rio non ha ancora confermata l'identità degli ultimi due corpi. In tre, invece, sono rimasti feriti: uno è in grave...