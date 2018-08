Quasi 7 milioni di taglia su El Mencho il nuovo boss messicano della droga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIONEW YORK La malavita organizzata in Messico ha un nuovo capo, emerso dopo l'arresto e l'estradizione a New York di El Chapo Guzman un anno fa. Il successore è potente al punto di comandare un piccolo esercito privato di circa 5.000 soldati, intraprendente fino ad attaccare obiettivi militari, e sanguinario: le reclute delle sue milizie raccontano di essere stati costretti a mangiare la carne delle persone che avevano appena ucciso, in segno di disprezzo e di dedizione agli ordini del capo.Nemesio Eseguera Cervantes, detto...