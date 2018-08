Putin invitato alle nozze della Kneissel: è polemica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il presidente russo Vladimir Putin parteciperà sabato al matrimonio del ministro degli Esteri austriaco Karin Kneissl. E per lei ha già preparato un regalo. Lo ha fatto sapere il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Peskov ha precisato che il leader russo farà tappa in Austria, prima di incontrare Angela Merkel. «Il presidente era di recente a Vienna ed è stato lì che ha ricevuto l'invito dal ministro degli Esteri e l'ha accettato volentieri», ha detto il portavoce. L'evento non è unico: Putin ha preso parte più volte a feste private...