Pornostar, un altro amico tradisce Donald

INTRIGHINEW YORK La diga si è aperta. Individui che sono stati amici e collaboratori di Donald Trump cercano di salvarsi, e ottengono patteggiamenti con la giustizia in cambio di testimonianze che lo danneggiano. Due in un solo giorno hanno seguito l'esempio già fornito nel passato da altri: David Pecker, proprietario della rivista scandalistica National Enquirer e Allen Weisselberg, direttore finanziario della Trump Organization.DOCUMENTI IN CASSAFORTEAl momento i due stanno fornendo informazioni sul metodo usato per comprare il silenzio di...