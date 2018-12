Pedofilo ucciso, è stata una vendetta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BENEVENTO Ci sarebbe una vendetta attesa dieci anni dietro l'omicidio di Giuseppe Matarazzo, il pastore di Frasso Telesino (Benevento) ucciso lo scorso luglio davanti a casa, un mese dopo essere uscito di prigione, dove aveva scontato nove anni di reclusione per aver abusato nel 2007 di due sorelle minorenni. Una delle due ragazze non superò mai il trauma e si tolse la vita pochi mesi dopo - a gennaio del 2008 - impiccandosi a soli 15 anni.Oggi sono finite in manette due persone coinvolte a vario titolo nell'esecuzione materiale dell'omicidio...