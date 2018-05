Parigi, accoltella i passanti: la polizia lo uccide

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TERROREPARIGI «Allah Akbar», di nuovo come un grido di guerra, a Parigi. Ieri, alle 9 di un sabato sera in pieno centro, a due passi dall'Opera, in mezzo ai bar e ai locali del secondo arrondissement, un uomo ha tirato fuori il coltello e ha cominciato a colpire attorno a lui, a caso. Un agente della gendarmeria è riuscito a intervenire dopo pochi minuti, presto, ma non abbastanza: un morto e otto feriti il primo bilancio intorno alle 22. Almeno due feriti, un uomo e una donna, sono in gravissime condizioni. Quando l'aggressore ha visto...