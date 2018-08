Olanda, il maestro Gatti licenziato per molestie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA «Comportamento inappropriato». Il Royal Concertgebouw di Amsterdam licenzia così il suo direttore musicale Daniele Gatti. «La collaborazione», scrive in un comunicato Jan Raes, direttore generale della prestigiosa istituzione olandese, «è conclusa e la decisione ha effetto immediato». E così, con una motivazione non particolarmente circostanziata («rottura del rapporto di fiducia con gli orchestrali»), e in assenza, almeno per ora, di procedimenti giudiziari, uno dei più importanti direttori d'orchestra del momento...