«Non so dove sia, pronto a riprenderla»

PADOVA È di poche parole Redouane Rehaily, il papà di Meriem, che forse non vuole illudersi troppo, temendo una nuova delusione. «Meriem è viva? L'hanno detto i carabinieri? Davvero? È una bella cosa, no?», ci domanda incredulo con la voce bassa, perché a fianco a lui ci sono i suoi tre figli più piccoli e non vuole che i bambini sentano queste cose. D'altro canto l'operaio marocchino 41enne ormai si era quasi convinto che la figlia fosse morta e aveva smesso di cercarla. A maggio aveva spiegato: «Se n'è andata e, per come stanno le...