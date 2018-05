CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Una foto dei piedi appoggiati sul cornicione e la laconica dichiarazione «Im sorry», «mi dispiace»: è il tweet postato da Chelsea Manning la scorsa notte a Milano e rimosso poco dopo dalla pagina dell'ex analista militare americana ora candidata per il Senato in Maryland, incarcerata per aver rivelato informazioni a WikiLeaks riguardo le uccisioni di civili da parte dell'esercito in Iraq. Sull'account dell'attivista, qualcuno - probabilmente la sua publicist - questa mattina ha scritto che «Chelsea è salva. È al telefono con...