LO SCONTROLONDRA Tre giorni: è quanto avrà il governo britannico per presentare un piano B sulla Brexit qualora l'accordo raggiunto dalla premier Theresa May con Bruxelles non fosse approvato dal parlamento martedì prossimo, 15 gennaio.LE PRESSIONIÈ quanto votato da Westminster con una maggioranza di 308 deputati di tutti gli schieramenti contro 297 in un ennesimo giorno di fuoco per l'esecutivo, che si è visto battuto per due volte in meno di ventiquattr'ore e che sperava che l'emendamento di ieri fosse bloccato dallo speaker della...