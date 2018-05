Libia, a Parigi i quattro leader Ma l'Italia snobba il vertice

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCONTROPARIGI L'Eliseo vuole essere ottimista e sulla Libia martella: questa volta sono tutti d'accordo. Eppure sul vertice riunito oggi a Parigi presenti i quattro leader libici, delegazioni di alcune milizie e municipalità e i rappresentanti di 16 paesi coinvolti, oltre a Onu, Europa e Unione Africana pesano molti interrogativi e non poco scetticismo. Per l'Italia, sarà presente l'ambasciatrice Teresa Castaldo. Fonti dell'Eliseo avevano parlato dell'arrivo della segretaria generale della Farnesina Elisabetta Belloni per poi precisare...