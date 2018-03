CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE RIVELAZIONINEW YORK Donald Trump con la cintura dei pantaloni a mezz'asta in una camera d'albergo di Lake Tahoe, e Stormy Daniel che lo sculaccia con la copia di una rivista patinata arrotolata a mo' di bastone. L'intervista con la porno attrice andata in onda domenica sera ha regalato al mondo una nuova gemma sulla vita privata del presidente Usa, o forse più semplicemente della totale caduta dei muri di recensione che una volta proteggevano i capi di stato dall'indiscrezione dello scrutinio pubblico. Stephanie Clifford, in arte Stormy...