Le ombre dei nemici di Putin e della faida tra agenti segreti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAMOSCA Sono tanti, forse troppi, i punti oscuri dell'affaire Skripal. E alcuni sono senza una spiegazione logica apparente. Vediamo cosa non torna. Prima di tutto la tempistica: l'avvelenamento ha avuto luogo il 4 marzo, due settimane prima della riconferma di Vladimir Putin come presidente della Federazione; il 2018 - grazie ai Mondiali, appena conclusi- è stato scelto per il rilancio dell'immagine del gigante slavo a livello planetario; in Siria la situazione militare sul terreno era indirizzata verso la vittoria. In sintesi, in...