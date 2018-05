CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TENSIONEMADRID Mariano Rajoy resta in trincea alla Moncloa, ha annullato tutti gli appuntamenti della settimana e si prepara alla battaglia finale. La mozione di censura presentata dal socialista Pedro Sanchez come «risposta costituzionale a un'emergenza istituzionale», dopo la condanna del Partido Popular per i fondi neri, sarà discussa in aula giovedì e votata il giorno dopo. Il 65enne premier conservatore, sopravvissuto «a vientos y mareas» trema. Ma spera ancora di farcela a condurre l'esecutivo minoritario definito zombie da...