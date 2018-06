La strage nel giornale per vendicarsi di un articolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRAGENEW YORK Il bilancio finale si è fermato a cinque morti e tre feriti, ma poteva essere un massacro molto più grande. È stata la prontezza della polizia, fresca di un addestramento collettivo ideato proprio per casi di aggressione armata, che ha limitato il sangue versato giovedì nella redazione del quotidiano Capital-Gazette di Annapolis, nel Maryland. Il sospetto, che ieri è stato formalmente incriminato di cinque capi di omicidio volontario, è un 38enne che da anni era in lite con il giornale per un articolo comparso nel 2012...